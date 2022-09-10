尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 副刊版 2022/09/10 分享： 分享： 適逢香印提子當造期，尖沙咀凱悅酒店聯乘韓國農水產食品流通公社推出「韓國香印提子下午茶」（$518 /兩位，另加一，周一至周六供應），韓國農水產食品流通公社屬非營利性政府機構，主要推廣韓國農水產食品，提 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 中秋夜賞立體光雕投影 《綻放大館》照亮檢閱廣場 今日 中秋夜賞立體光雕投影 《綻放大館》照亮檢閱廣場 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 2022/09/05 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 2022/09/05 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 2022/09/05 展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 2022/09/03 城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 酒店 美食 食品 尖沙咀 外賣 蛋糕 飲品 朱古力 下午茶 檸檬