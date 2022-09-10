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尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食

副刊版 2022/09/10

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適逢香印提子當造期，尖沙咀凱悅酒店聯乘韓國農水產食品流通公社推出「韓國香印提子下午茶」（$518 /兩位，另加一，周一至周六供應），韓國農水產食品流通公社屬非營利性政府機構，主要推廣韓國農水產食品，提

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欄名 : 新鮮熱辣

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