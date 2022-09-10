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加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟

置業家居 2022/09/10

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【租金分析】息魔快將殺到，近期樓價已先行回軟，據差估署資料，今年首7個月樓價累跌4.5%，而同時間租金亦累跌2.08%，由於單位受本身的租約所限，無論租金上升或下跌，周期普遍較樓價慢3至4個月，隨着樓

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欄名 : 封面故事

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