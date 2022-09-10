加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 【租金分析】息魔快將殺到，近期樓價已先行回軟，據差估署資料，今年首7個月樓價累跌4.5%，而同時間租金亦累跌2.08%，由於單位受本身的租約所限，無論租金上升或下跌，周期普遍較樓價慢3至4個月，隨着樓 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 你可能感興趣 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 01:00 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 01:00 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 01:00 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 最新專欄文章 更多 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 銀行 加息 物業出租 失業率