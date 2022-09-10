10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 【藍籌屋苑租盤】在暑假租務旺季帶動，加上租金下滑，令大屋苑租務成交量升溫，其中，10大屋苑於上月租務成交量再度突破500宗，高於同期的買賣成交達2.2倍，出現租多過買，其中以沙田第一城最為突出，錄得 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 你可能感興趣 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 01:00 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 01:00 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 01:00 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 最新專欄文章 更多 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 物業出租 沙田第一城 黃埔花園 映灣園 美孚新邨 麗港城 海怡半島