10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄

【藍籌屋苑租盤】在暑假租務旺季帶動，加上租金下滑，令大屋苑租務成交量升溫，其中，10大屋苑於上月租務成交量再度突破500宗，高於同期的買賣成交達2.2倍，出現租多過買，其中以沙田第一城最為突出，錄得

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