盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 【新入伙屋苑租盤】除傳統藍籌屋苑外，近期新入伙屋苑的租賃情況亦見活躍，由於盤源持續增加，有部分業主亦願意擴大議價空間，最高可達一成至一成半，引致租金有所回落。 其中，提早於9月收樓入伙的青衣薈藍，本月截 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 你可能感興趣 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 01:00 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 01:00 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 01:00 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 最新專欄文章 更多 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 薈藍 Wetland Seasons Bay THE HENLEY 物業出租