盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出

【新入伙屋苑租盤】除傳統藍籌屋苑外，近期新入伙屋苑的租賃情況亦見活躍，由於盤源持續增加，有部分業主亦願意擴大議價空間，最高可達一成至一成半，引致租金有所回落。

其中，提早於9月收樓入伙的青衣薈藍，本月截

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