業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬

【豪宅租盤】在疫情持續，以及美國將再度加息雙重夾擊下，部分睇淡後市的豪宅業主因不欲低價沽貨，選擇轉賣為租之餘，亦願意擴大議幅，令豪宅租金普遍回落約5%，部分租客亦趁勢平租單位。

當中，北角寶馬山一帶近期

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