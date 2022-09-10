業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 【豪宅租盤】在疫情持續，以及美國將再度加息雙重夾擊下，部分睇淡後市的豪宅業主因不欲低價沽貨，選擇轉賣為租之餘，亦願意擴大議幅，令豪宅租金普遍回落約5%，部分租客亦趁勢平租單位。 當中，北角寶馬山一帶近期 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 你可能感興趣 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 01:00 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 01:00 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 01:00 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 最新專欄文章 更多 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 放盤 豪宅 物業出租 北角半山 畢架山一號 皓畋 加州花園