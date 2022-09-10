移民潮下家庭客減 租金下挫5至20%

【名校網租盤】隨着不少家長移民外地，令位處名校網內的屋苑，其租金亦錄得一定跌幅，按年下挫5%至兩成不等，綜合各區代理資訊，7個主要名校網中，有3區的家長客佔比下跌，中西區佔比更由去年約三成，銳減至上月

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