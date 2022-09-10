移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 【名校網租盤】隨着不少家長移民外地，令位處名校網內的屋苑，其租金亦錄得一定跌幅，按年下挫5%至兩成不等，綜合各區代理資訊，7個主要名校網中，有3區的家長客佔比下跌，中西區佔比更由去年約三成，銳減至上月 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 你可能感興趣 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 01:00 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 01:00 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 01:00 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 最新專欄文章 更多 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 今日 息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 移民 物業出租 泓都 九龍城 御門‧前 土瓜灣 傲雲峰 尚翹峰 灣仔 九龍塘