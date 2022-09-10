  • 28°C
香港時間 : 2022910日 (週六) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介

置業家居 2022/09/10

分享：

分享：

疫情走勢反覆，加上銀行最快於月內加息，打擊市場氣氛，引致樓價率先下滑，連帶租金亦未能倖免，據差估署資料顯示，今年首7個月，私樓租金指數累跌2.08%，在租金回軟之際，有部分租客趁勢承接筍租盤，頻現低市

...

欄名 : 封面故事

相關文章

加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟
今日
加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟
10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄
今日
10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄
盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出
今日
盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出
業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬
今日
業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬
移民潮下家庭客減 租金下挫5至20%
今日
移民潮下家庭客減 租金下挫5至20%

你可能感興趣

加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟
今日 01:00
加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟
10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄
今日 01:00
10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄
盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出
今日 01:00
盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出

最新專欄文章 更多

移民潮下家庭客減 租金下挫5至20%
今日
移民潮下家庭客減 租金下挫5至20%
業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬
今日
業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬
盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出
今日
盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出
10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄
今日
10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄
加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟
今日
加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟
放盤 豪宅 銀行 加息 物業出租 樓價

下一篇文章

加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？