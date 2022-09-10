息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 疫情走勢反覆，加上銀行最快於月內加息，打擊市場氣氛，引致樓價率先下滑，連帶租金亦未能倖免，據差估署資料顯示，今年首7個月，私樓租金指數累跌2.08%，在租金回軟之際，有部分租客趁勢承接筍租盤，頻現低市 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 你可能感興趣 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 01:00 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 01:00 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 01:00 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 最新專欄文章 更多 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 今日 移民潮下家庭客減 租金下挫5至20% 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 今日 業主轉賣為租 寶馬山一帶月租低於$5萬 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 今日 盤源增租金受壓 薈藍開放式$9,800租出 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 今日 10大屋苑8月租賃逾500宗 第一城錄116宗破紀錄 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 今日 加息、疫情夾擊 租金年底前料持續偏軟 放盤 豪宅 銀行 加息 物業出租 樓價