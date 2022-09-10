息魔來襲 租金隨樓價回調 直擊4大類筍租 推介

疫情走勢反覆，加上銀行最快於月內加息，打擊市場氣氛，引致樓價率先下滑，連帶租金亦未能倖免，據差估署資料顯示，今年首7個月，私樓租金指數累跌2.08%，在租金回軟之際，有部分租客趁勢承接筍租盤，頻現低市

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