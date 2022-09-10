本港樓價全面回落 料全年至少跌一成

樓價持續下調，周五（9日）公布的樓價指數CCL最新報171.83點，連跌2個月，累跌逾5%；若跟去年8月樓價歷史高位（191.34點）比較，已下調10%，而觀乎近日二手成交，樓價下跌幅度更有擴大之勢。

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