本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 樓價持續下調，周五（9日）公布的樓價指數CCL最新報171.83點，連跌2個月，累跌逾5%；若跟去年8月樓價歷史高位（191.34點）比較，已下調10%，而觀乎近日二手成交，樓價下跌幅度更有擴大之勢。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 2022/09/03 無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 2022/08/27 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 2022/08/20 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 樓市前景不明 發展商開價克制吸客 2022/08/13 樓市前景不明 發展商開價克制吸客 加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 2022/08/06 加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 CCL 康怡花園 沙田第一城 嘉湖山莊 加息 疫情