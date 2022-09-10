複式空中會所 高處俯瞰濕地公園 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 【會所】發展商亦同步開放會所「Club Seasons by the Bay」的複式空中會所，佔地逾2,800平方呎，讓人可從高處俯瞰濕地公園怡人景色。空中會所引入共享概念，提供室內外的共享空間，包括 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 相關文章 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 今日 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 今日 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 今日 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 你可能感興趣 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 今日 01:00 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 今日 01:00 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 今日 01:00 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 最新專欄文章 更多 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 今日 Wetland Seasons Bay 3期部署下周開價 參考同系前兩期造價水平 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 今日 屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 今日 啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起 Wetland Seasons Bay第3期+PARK YOHO Bologna 新地雙龍出海 月內齊開賣 2022/09/03 Wetland Seasons Bay第3期+PARK YOHO Bologna 新地雙龍出海 月內齊開賣 沙田富豪‧山峯贈買家「富豪薈」會藉 可用於購物及交管理費 2022/08/20 沙田富豪‧山峯贈買家「富豪薈」會藉 可用於購物及交管理費 銷售安排