啟德MIAMI QUAY I下周一首輪賣138伙 折實$524.2萬起

【同場加映】由會德豐地產、恒地、新世界及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，於周三（7日）公布首份銷售安排，定於下周一（12日）首輪推售138伙，當中137伙以價單形式發售，戶型涵蓋開放式

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