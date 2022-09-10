屯門飛揚第1期累沽207伙套現$11.5億 夥經絡推首年2.75厘按揭

【同場加映】由長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期，已沽出207伙，套現$11.5億，長實高級營業經理楊桂玲表示，項目於8月初推出的95伙山景單位，已售出八成，僅餘18間待售；整體客源以25至35歲的上

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