啟德維港1號開放現樓示位 3房飽覽內港海景 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 由中國海外發展的啟德PARK PENINSULA維港1號，早前首度開放四個不同戶型的現樓示範單位，並同時開放住客會所Club Victoria供外界參觀。 由中國海外發展的啟德PARK ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 今日 Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 交樓質素高 僅地板及鋪磚需再執修【獲94分】 2022/08/27 交樓質素高 僅地板及鋪磚需再執修【獲94分】 瓏珀山山景3房 2022/08/27 瓏珀山山景3房 瓏珀山暫僅2伙放租 議價空間少 逾千呎3房叫租$4.5萬起 2022/08/27 瓏珀山暫僅2伙放租 議價空間少 逾千呎3房叫租$4.5萬起 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 2022/08/20 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 啟德 維港1號