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啟德維港1號開放現樓示位 3房飽覽內港海景

置業家居 2022/09/10

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由中國海外發展的啟德PARK PENINSULA維港1號，早前首度開放四個不同戶型的現樓示範單位，並同時開放住客會所Club Victoria供外界參觀。

由中國海外發展的啟德PARK

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欄名 : 樓市熱話

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