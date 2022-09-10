Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區

【直擊會所】發展商同步開放住客會所Club Victoria供外界參觀，屬雙會所設計，連園林面積逾9萬平方呎，擁有逾30項設施，涵蓋6大享樂主題-「躍動空間」以運動康樂設施為主，包括長達50米戶外園林

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