Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 【直擊會所】發展商同步開放住客會所Club Victoria供外界參觀，屬雙會所設計，連園林面積逾9萬平方呎，擁有逾30項設施，涵蓋6大享樂主題-「躍動空間」以運動康樂設施為主，包括長達50米戶外園林 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 啟德維港1號開放現樓示位 3房飽覽內港海景 今日 啟德維港1號開放現樓示位 3房飽覽內港海景 交樓質素高 僅地板及鋪磚需再執修【獲94分】 2022/08/27 交樓質素高 僅地板及鋪磚需再執修【獲94分】 瓏珀山山景3房 2022/08/27 瓏珀山山景3房 瓏珀山暫僅2伙放租 議價空間少 逾千呎3房叫租$4.5萬起 2022/08/27 瓏珀山暫僅2伙放租 議價空間少 逾千呎3房叫租$4.5萬起 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 2022/08/20 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】