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《緣路山旮旯》導演黃浩然 親解5女主角與地區關係

置業家居 2022/09/10

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港產電影《緣路山旮旯》僅僅用$270萬低成本製作，拍攝12日就完成，不少網民大讚電影橋段風趣幽默，故事講述男主角阿厚（岑珈其飾演），先後遇上5位女主角都住在山旮旯，同時電影以鏡頭帶觀眾遊歷香港山旮旯的

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欄名 : 地區‧人‧情

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