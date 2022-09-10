《緣路山旮旯》導演黃浩然 親解5女主角與地區關係 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 港產電影《緣路山旮旯》僅僅用$270萬低成本製作，拍攝12日就完成，不少網民大讚電影橋段風趣幽默，故事講述男主角阿厚（岑珈其飾演），先後遇上5位女主角都住在山旮旯，同時電影以鏡頭帶觀眾遊歷香港山旮旯的 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 2022/08/27 設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 2022/08/20 女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 2022/08/13 CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 2022/08/06 茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 2022/07/23 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 電影 人物專訪 黃浩然 沙頭角 大澳 澄碧邨 余香凝 陳漢娜 梁雍婷 蘇麗珊