多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起

近年移民外國的港人漸多，當中加拿大多倫多因經濟發展蓬勃，吸引不少港人移居之餘，亦帶旺當地物業的升值潛力。本周末便有坐落核心商業區的樓花盤Queen Church在港展銷，設有445伙，當中開放式戶售價

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