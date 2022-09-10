多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 近年移民外國的港人漸多，當中加拿大多倫多因經濟發展蓬勃，吸引不少港人移居之餘，亦帶旺當地物業的升值潛力。本周末便有坐落核心商業區的樓花盤Queen Church在港展銷，設有445伙，當中開放式戶售價 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 2022/09/03 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 2022/08/27 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 2022/08/20 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 2022/08/13 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 2022/08/06 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 加拿大 多倫多 海外物業 中原地產 移民 加元