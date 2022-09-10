【推介二】西班牙Grandia Blasco 重視生態平衡 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 已有81年歷史的西班牙傢俬品牌Grandia Blasco，集團旗下另一品牌GAN，2021年夥拍西班牙設計師Inma Bermúdez，合作推出ROOTS永續系列，不僅將印度的手工編織工藝發揚光大， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 今日 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 今日 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 你可能感興趣 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 今日 01:00 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 今日 01:00 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 最新專欄文章 更多 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 今日 可持續發展家具 實踐綠色保育生活 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 今日 【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然 精選兒童家品家具 為開學做好準備 2022/09/03 精選兒童家品家具 為開學做好準備 at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品 2022/09/03 at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品 IKEA推親子版傢俬 2022/09/03 IKEA推親子版傢俬 消費資訊 家居 可持續發展 綠色生活 家具 自然保育 意大利