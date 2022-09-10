【推介三】香港TREE 以家具連繫大自然

本地家居生活品牌TREE，一直以愛地球為原則。品牌引入的傢俬、家品、燈飾以至餐具等，主要以森林管理委員會FSC認證的木材，或可循環再造的物料製成，同時傳承手工製作的人情味與文化內涵。以再生實心柚木製作

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