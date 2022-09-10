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可持續發展家具 實踐綠色保育生活

置業家居 2022/09/10

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「可持續發展」是生活課題之一，聳立於隱世小島上的兩層複式建築，活生生地見證着環境保育。屋主嚮往自然美景之餘，更鍾情以可持續發展為公司理念的傢俬品牌，例如B&B Italia、B&B Italia

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欄名 : 家居頭條

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