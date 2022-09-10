Bosch Series 8嵌入式蒸焗爐 自動烘焙程式 輕鬆烹調美食

疫情遲遲未退，使在家下廚近年成為大勢所趨，而香港人生活急速，難以時刻監測食物的烹煮變化。Bosch最新推出的Series 8嵌入式蒸焗爐，透過德國精密技術，擁有獨家自動烘焙程式，能夠自動調節烘焙過程及

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