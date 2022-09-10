ViewSonic短投便攜LED投影機 隨身攜帶的4K電視機 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 近年愈來愈多人以投影機代替電視，令家居空間更靈活省位。ViewSonic最新推出的4K投影機，為iF設計獎得主，便攜式設計中結合強大功能，附有易於攜帶的手柄，家中任何角落都可以享受影視娛樂。 它具備 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Bosch Series 8嵌入式蒸焗爐 自動烘焙程式 輕鬆烹調美食 今日 Bosch Series 8嵌入式蒸焗爐 自動烘焙程式 輕鬆烹調美食 LG Objet系列首部電視EASEL 畫架式設計宛如藝術品 2022/08/27 LG Objet系列首部電視EASEL 畫架式設計宛如藝術品 Bosch Series 6淨菌空氣洗衣乾衣機 毋須水洗即可清除病毒異味 2022/08/27 Bosch Series 6淨菌空氣洗衣乾衣機 毋須水洗即可清除病毒異味 RAZE全新消毒噴霧 清新怡人攜帶方便 2022/08/06 RAZE全新消毒噴霧 清新怡人攜帶方便 OSIM減壓養身椅聯乘法拉利設計品牌 度身訂造減壓按摩程式 2022/08/06 OSIM減壓養身椅聯乘法拉利設計品牌 度身訂造減壓按摩程式 家電 Bosch Viewsonic