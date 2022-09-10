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ViewSonic短投便攜LED投影機 隨身攜帶的4K電視機

置業家居 2022/09/10

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近年愈來愈多人以投影機代替電視，令家居空間更靈活省位。ViewSonic最新推出的4K投影機，為iF設計獎得主，便攜式設計中結合強大功能，附有易於攜帶的手柄，家中任何角落都可以享受影視娛樂。

它具備

...

欄名 : 影音家電

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