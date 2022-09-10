日本Hinokisoken 推廣木浴文化

今年6月在意大利米蘭國際家具展亮相的日本神木浸缸O-Bath Ten，再次肯定生產商Hinokisoken的龍頭地位。集防水、防蟲、防腐及保溫功能的扁柏木浴缸，一直深受業界推崇，品牌還可根據客人需要訂

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