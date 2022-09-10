日本Hinokisoken 推廣木浴文化 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 今年6月在意大利米蘭國際家具展亮相的日本神木浸缸O-Bath Ten，再次肯定生產商Hinokisoken的龍頭地位。集防水、防蟲、防腐及保溫功能的扁柏木浴缸，一直深受業界推崇，品牌還可根據客人需要訂 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 意大利antoniolupi 浮雕潔具 2022/08/27 意大利antoniolupi 浮雕潔具 Scavolini臉盆 推廣在家運動 2022/07/30 Scavolini臉盆 推廣在家運動 KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 2022/07/16 KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 2022/06/11 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 2022/06/11 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 建材 家居 日本 消費資訊 天氣