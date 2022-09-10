設計師研發環保物料 化廢為寶 雞蛋殼變磚牆

雞蛋料理大家就食得多啦，蒸蛋、麵包、蛋糕等，雞蛋可以日日食，代表每日都會產生大量的廢棄蛋殼，有沒有想過原來雞蛋殼都可以變成各種家品？

華裔設計師Elaine從小到大對設計具濃烈興趣，入讀倫敦聖馬丁學院，

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