設計師研發環保物料 化廢為寶 雞蛋殼變磚牆 置業家居 2022/09/10 分享： 分享： 雞蛋料理大家就食得多啦，蒸蛋、麵包、蛋糕等，雞蛋可以日日食，代表每日都會產生大量的廢棄蛋殼，有沒有想過原來雞蛋殼都可以變成各種家品？ 華裔設計師Elaine從小到大對設計具濃烈興趣，入讀倫敦聖馬丁學院， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 2022/09/03 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 Dyson新配件 首創梳毛神器 2022/09/03 Dyson新配件 首創梳毛神器 NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 2022/08/27 NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 KOHLER全新淋浴系列 酒店級家居入浴體驗 2022/08/27 KOHLER全新淋浴系列 酒店級家居入浴體驗 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 2022/08/20 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 人物專訪 設計師 建材