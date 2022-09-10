減排加把勁 邁真正可持續未來

美國加州早前宣布，計劃在2035年起全面禁售燃油車，而香港可說是比加州領先一步，早在去年3月，時任環境局局長黃錦星已宣布，計劃在2035年或之前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，被認為是亞洲區中走得最前的其中一個城市。

港淘汰燃油車步伐 領先亞洲

據特區政府去年公布的《香港電動車普及化路綫圖》，當局以2050年前達致車輛零排放為目標。香港的駕駛人士似乎頗支持這路綫圖，2021年每4部香港新登記汽車就有一部是電動車；預計到2025年，這比例將上升至每兩部就有一部為電動車，近年本港電動車銷量似乎亦在亞洲主要城市中名列前茅。

在推廣電動車方面，本港除了有遠大目標，亦取得不錯的進展。根據Statista的數據，去年內地電動車銷量佔新車總銷量12.7%、美國僅是2.6%，香港比率實在高出不少，而挪威則以64.5%的電動車銷量比率領先全球；以總量來說，中國是全球最大的電動車市場，遠超排後的德國及美國市場，據數字顯示，2020年中國的市場規模為德、美市場的3倍以上。

特區政府提供經濟誘因，鼓勵車主轉用電動車，同時實現環保目標。當局自2015年起的6年內，電動私家車首次登記稅寬減和「一換一」計劃的總寬免額逾74億元。

商用車碳排 仍需努力

然而，私家車僅佔道路交通相關二氧化碳排放量的27%，其他商用車輛則佔餘下73%的排放量，包括貨車（42%）、的士（18%）和巴士（13%）；在2014年至2020年間，香港合共淘汰12萬輛歐盟4期或以前的商用柴油車。我們正朝着正確方向前行，卻還有很多工作要做，全球企業關注環境、社會和管治（ESG），消費者對電動車將繼續有一定需求。

可是，並非每個人都支持轉用電動車，加州2035年起全面禁售燃油車的計劃，就面對巨大阻力。雖然有14個州份和哥倫比亞特區都採納，並跟隨加州空氣資源委員會的排放標準，然而也有17個州向聯邦上訴法院提出訴訟，要求阻止加州在2035年後禁售新燃油車的法規。

許多共和黨人表示反對加州的禁令，認為這意味着政府將決定你能買甚麼；可幸的是，我們在香港沒有遇到類似的阻力，而在國家層面亦支持大幅減少碳排放。

但香港地少，推動電動車的其中一個挑戰，是充電的基礎設施。港人大多居住在高樓之內，車位有限且可能涉及多方業權、第三方物業管理等，特區政府在2020年已推出計劃，撥款20億元資助逾6萬個現有私人住宅樓宇停車位，安裝電動車充電基礎設施，而在最新的財政預算案內，又再額外注資15億元延長計劃，令受惠停車位增至共14萬個；此外，也在今年年底前完成在政府停車場加裝超過1,000個中速充電器，令政府公共充電器總數超過1,800個。但這些設施是否足夠令私家車車主轉用電動車？

充電基建 成推廣最大挑戰

由於我們的發電模式，就算多了車主轉用電動車，但某程度上仍難以解決碳清潔的難題。2020年我們的發電組合中，約72%為化石燃料--48%取自天然氣、24%來自煤，燃煤時所排放的二氧化碳，比汽油多30%。

盡管如此，電動車的整個生命周期中，與製造、充電和駕駛相關的溫室氣體排放總量，仍低於燃油車。據美國國家環境保護局資料，在汽車的整個生命周期，電動車的溫室氣體排放量約為燃油汽車的一半。

在禁燃油車的方向上，香港比美國、加拿大以及亞洲不少地方都行得更前，但若說要為後代享有清潔空氣的環境着想，那麼我們還有很多工作要做。隨着技術和基礎設施的改進，政府亦積極推動和鼓勵企業採用較環保的車輛，但我們在這方面似乎仍有很多進步的空間，以邁向真正可持續的未來。