變種毒傳播力強 控疫須堵漏洞

本港新冠疫情近兩個月高踞不下，縱使仍然保持一定社交距離限制，加上「紅黃碼」制度相繼推出，配合抵港人士「4＋3」檢疫，以及多管齊下鼓勵有病徵人士自願快速檢測，但似乎仍欠成效，連月來本港最新BA.4或BA.5變異病毒株感染率已逾7成，雖然較海外數據高達7至8成的比率低，但短短個多月已經大幅上升近36倍，傳染力驚人，目前長者及兒童患者住院個案亦不斷上升，當中有不少患者需要入住深切治療部，令公營醫療資源面臨重大考驗，當局亦已陸續停運非緊急服務，以應對陸續入院的患者，情況令人擔心。

36%長者 延遲或不完成接種

病人醫護權益協進會早前進行調查，發現有47%受訪者認為，未來新冠病毒致病嚴重程度會變得更輕微、31%認為傳染性會降低，亦有36%接種3劑或以下疫苗的長者，傾向盡量延遲或不接種疫苗，反映長者仍然忽略未來新冠病毒所造成的嚴重破壞，對完成疫苗接種採取「拖字訣」，倘若這些長者在未完成接種的情況下染疫，其死亡率及重症風險將會大大提高。

事實上，根據第5波疫情數據，80歲以上長者無接種疫苗的染疫死亡率可高達15%，反觀接種3針後死亡率可降至1%，至於60至69歲群組更可降至0.04%。根據新加坡涵蓋240萬人的研究指出，接種3劑疫苗有效減低重症風險7至9成。

而根據病人醫護權益協進會調查，高達7成沒有完成接種的長者，對疫苗副作用及危險性存疑，有高達14%受訪者希望等待最新二價疫苗到港，才考慮接種，亦有一部分長者對政府不信任而拒絕接種。

面對再明顯不過的科學數據，仍有不少長者基於個人感受及主觀情緒主導決定，實在令人啼笑皆非，但相信仍有不少年輕人持相同看法，拒絕接種疫苗和使用防疫相關應用程式等，甚至在社交媒體散播「新冠疫情流感化」的資訊。

雖然外國很多地方已放棄嚴密的防疫策略，但本港人煙稠密，加上醫療資源嚴重不足，如市民亦如外國採取「躺平」策略，相信第6波疫情會較第5波更傷亡慘重，長者及幼童尤其危險，甚至陸續出現在家等不及送院而死亡的慘痛個案，試問持這些說法的人居心何在、叫港人情何以堪？

現時香港仍然採用強烈勸喻方式，鼓勵市民如懷疑自己染疫即進行快測及盡快申報，但調查顯示12%受訪長者自身或家人曾快測陽性而不呈報、5%曾呈報舊的陰性檢測結果、亦有27%人有朋友不呈報快測陽性結果；或許很多讀者對數據並不意外，亦再次證明自我申報陽性個案的制度必會造成漏網之魚，令控疫大打折扣，如當局不細心研究堵塞漏洞，將難以控制疫情。

應對症下藥 增長者申報誘因

如當局能了解長者不呈報的原因對症下藥，加上主動監察家居隔離長者的身體狀況，配合適時處方新冠口服藥，均有助提升長者染疫存活率；提升視像診症服務和支援熱綫，以及一些較人道方式處理隔離檢疫的安排，亦有助加強長者主動申報誘因。

最近有西醫公然挑戰法律，在沒有檢查病人的情況下胡亂發放疫苗豁免證明，除有違專業操守令醫學界蒙羞，更給予公眾錯誤信息，令人覺得抗疫兒戲，增加大眾染疫風險，這種失德做法必須嚴懲，以儆效尤。（文章只代表個人立場）