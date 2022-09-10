英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 國際版 2022/09/10 分享： 分享： 英國深陷高通脹困境，卓慧思（Liz Truss）就任首相後，如何處理經濟危機勢成她首份考卷。她表明將兌現低稅收承諾，提出計劃減稅及促進經濟增長，並將處理能源供應方面的長期問題。 歷任政府冀減公共開支 收 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 2022/09/03 戈爾巴喬夫對普京 抱希望還是絕望？ 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 2022/09/02 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 2022/08/27 卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 2022/08/26 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 經濟 英國 卓慧思 戴卓爾 疫情 通脹 國債 脫歐 減稅 能源危機