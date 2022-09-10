英削國債願景 卓慧思能實現嗎？

英國深陷高通脹困境，卓慧思（Liz Truss）就任首相後，如何處理經濟危機勢成她首份考卷。她表明將兌現低稅收承諾，提出計劃減稅及促進經濟增長，並將處理能源供應方面的長期問題。

歷任政府冀減公共開支 收

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