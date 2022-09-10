李家超將遷禮賓府 修補料涉280萬 政治版 2022/09/10 分享： 分享： 特首李家超上任兩個多月，仍未遷入位於中環半山的禮賓府，一直住在何文田帝庭園的千呎豪宅單位。不過，李家超最新決定，稍後遷入禮賓府，但具體時間仍未決定。 上屆擔任政務司司長期間，李家超和太太並無搬入位於山頂 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 復工在即「再陽性」 卓永興續居家隔離 2022/09/09 復工在即「再陽性」 卓永興續居家隔離 特首辦公關團隊 再添傳媒人 2022/09/08 特首辦公關團隊 再添傳媒人 民主黨評分新低 參選路何去何從？ 2022/09/07 民主黨評分新低 參選路何去何從？ 競逐港區人大？ 徐英偉：大家留意住 2022/09/06 競逐港區人大？ 徐英偉：大家留意住 CY：港打針人數低 是時候強制 2022/09/05 CY：港打針人數低 是時候強制 政治 特首辦 李家超 林鄭月娥 工程 財政司 律政司 政務司 證監會 黃偉綸