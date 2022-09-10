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李家超將遷禮賓府 修補料涉280萬

政治版 2022/09/10

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特首李家超上任兩個多月，仍未遷入位於中環半山的禮賓府，一直住在何文田帝庭園的千呎豪宅單位。不過，李家超最新決定，稍後遷入禮賓府，但具體時間仍未決定。

上屆擔任政務司司長期間，李家超和太太並無搬入位於山頂

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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