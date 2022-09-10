「事頭婆」兩度訪港 顯親民形象 港人集體回憶 多處建築以女王命名 港聞版 2022/09/10 分享： 分享： 英國王室在當地時間周四（8日）傍晚6時半公布，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡安詳辭世，享年96歲。 英女王於1952年登基，至1997年香港回歸為止，其 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 女王硬幣炒風有限 有圖書售罄 今日 女王硬幣炒風有限 有圖書售罄 李家超深切哀悼 向英國人民致慰問 今日 李家超深切哀悼 向英國人民致慰問 女王畢生奉獻英 歷盡興衰近70載 今日 女王畢生奉獻英 歷盡興衰近70載 你可能感興趣 女王硬幣炒風有限 有圖書售罄 今日 01:00 女王硬幣炒風有限 有圖書售罄 李家超深切哀悼 向英國人民致慰問 今日 01:00 李家超深切哀悼 向英國人民致慰問 女王畢生奉獻英 歷盡興衰近70載 今日 01:00 女王畢生奉獻英 歷盡興衰近70載 英國 伊利沙伯醫院 張國榮 菲臘親王 伊利沙伯中學 摩士公園 英女皇