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「事頭婆」兩度訪港 顯親民形象

港人集體回憶 多處建築以女王命名

港聞版 2022/09/10

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英國王室在當地時間周四（8日）傍晚6時半公布，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡安詳辭世，享年96歲。

英女王於1952年登基，至1997年香港回歸為止，其

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