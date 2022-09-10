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女王畢生奉獻英 歷盡興衰近70載

民眾悼念 工會紛暫緩罷工

國際版 2022/09/10

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，享年96歲。在位近70年的她，任命過15位英揆，經歷14位美國總統，已成英國穩定的象徵。她一生服務公眾，直至最後一刻，深受國民愛戴。

她離

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