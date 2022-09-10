女王畢生奉獻英 歷盡興衰近70載 民眾悼念 工會紛暫緩罷工 國際版 2022/09/10 分享： 分享： 英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，享年96歲。在位近70年的她，任命過15位英揆，經歷14位美國總統，已成英國穩定的象徵。她一生服務公眾，直至最後一刻，深受國民愛戴。 她離 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 習發唁電深切哀悼 2015曾訪英晤女王 今日 習發唁電深切哀悼 2015曾訪英晤女王 查理斯繼位國王 國歌鈔票護照更新 今日 查理斯繼位國王 國歌鈔票護照更新 「事頭婆」兩度訪港 顯親民形象 今日 「事頭婆」兩度訪港 顯親民形象 你可能感興趣 習發唁電深切哀悼 2015曾訪英晤女王 今日 01:00 習發唁電深切哀悼 2015曾訪英晤女王 查理斯繼位國王 國歌鈔票護照更新 今日 01:00 查理斯繼位國王 國歌鈔票護照更新 「事頭婆」兩度訪港 顯親民形象 今日 01:00 「事頭婆」兩度訪港 顯親民形象 英國 菲臘親王 英女皇