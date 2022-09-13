寬檢疫措施正面 萬通羅啟邦：酒店房價飈

萬通旅行社董事羅啟邦（Roy）指，在「3+4」檢疫措施下，旗下酒店房明顯需求增強，房價急升。他認為，香港始終要再放寬措施，至全面通關。

政府實施「3+4」措施，理論上可方便旅客訪港。Roy觀察市況後認為

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