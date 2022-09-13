寬檢疫措施正面 萬通羅啟邦：酒店房價飈 地產版 2022/09/13 分享： 分享： 萬通旅行社董事羅啟邦（Roy）指，在「3+4」檢疫措施下，旗下酒店房明顯需求增強，房價急升。他認為，香港始終要再放寬措施，至全面通關。 政府實施「3+4」措施，理論上可方便旅客訪港。Roy觀察市況後認為 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 銀主「跳樓貨」吸財團入市 今日 銀主「跳樓貨」吸財團入市 一太精於全幢買賣 促成2.75億交易 2022/09/06 一太精於全幢買賣 促成2.75億交易 廖偉麟估投資氣氛難好轉 防守為主 保持實力 2022/09/06 廖偉麟估投資氣氛難好轉 防守為主 保持實力 CBRE生意甚佳 投資部又有進帳 2022/08/30 CBRE生意甚佳 投資部又有進帳 美聯工商舖生意轉佳 盧展豪：2代理行差距不大 2022/08/30 美聯工商舖生意轉佳 盧展豪：2代理行差距不大 香港 酒店 防疫措施 油麻地 北角