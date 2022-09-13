銀主「跳樓貨」吸財團入市 地產版 2022/09/13 分享： 分享： 多項負面因素下，近期投資氣氛一般，但遇有「跳樓貨」出現，市場仍有承接力。近期市場焦點落在銀主物業上，其中九龍灣高銀金融國際中心全幢銀主盤，據悉將以逾60億元售出，較市價低3成以上。至於灣仔恒大中心，據 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 寬檢疫措施正面 萬通羅啟邦：酒店房價飈 今日 寬檢疫措施正面 萬通羅啟邦：酒店房價飈 一太精於全幢買賣 促成2.75億交易 2022/09/06 一太精於全幢買賣 促成2.75億交易 廖偉麟估投資氣氛難好轉 防守為主 保持實力 2022/09/06 廖偉麟估投資氣氛難好轉 防守為主 保持實力 CBRE生意甚佳 投資部又有進帳 2022/08/30 CBRE生意甚佳 投資部又有進帳 美聯工商舖生意轉佳 盧展豪：2代理行差距不大 2022/08/30 美聯工商舖生意轉佳 盧展豪：2代理行差距不大 灣仔 九龍灣 撈貨 銀主盤 九龍