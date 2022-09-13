銀主「跳樓貨」吸財團入市

多項負面因素下，近期投資氣氛一般，但遇有「跳樓貨」出現，市場仍有承接力。近期市場焦點落在銀主物業上，其中九龍灣高銀金融國際中心全幢銀主盤，據悉將以逾60億元售出，較市價低3成以上。至於灣仔恒大中心，據

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