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銀主「跳樓貨」吸財團入市

地產版 2022/09/13

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多項負面因素下，近期投資氣氛一般，但遇有「跳樓貨」出現，市場仍有承接力。近期市場焦點落在銀主物業上，其中九龍灣高銀金融國際中心全幢銀主盤，據悉將以逾60億元售出，較市價低3成以上。至於灣仔恒大中心，據

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撰文 : 東尼

欄名 : 八通天

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