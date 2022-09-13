「中餐消失」這種標題很駭人聽聞，當然不是真的說中餐會從此淡退不見了（也不可能），但說到的核心點確令人關注。那就是中國年輕人對日常飲食要求變得更隨便了、標準化了、快餐化了，意味對中菜傳統的烹調、師傅功力、食材、享用時長等再不講究。不僅是精緻中餐可能難有出路（現挺着這市場的不是年輕人），哪怕是街頭巷尾的夫妻小店、家常小炒等，因趕不着送餐平台的流量，也難以經營。

這是一整代飲食習慣改變的結果，疫情期間的生活轉型，更激發了這發展。簡要分析說明，就是好幾波大趨勢的使然。看下人口數據，中國大約每十年做全國普查，幾十年下來，家庭平均人口由四個人，跌到二○二○年的二點六二人。少人開飯，也不願做很多菜，以至花較長時間在家中吃飯。家中做飯習慣延不到下一代，那其實是對中菜口味的長年養成有很大關係，而這口味習慣現在正被打破。也不見得年輕人多了外膳，而增加最多的飲食方式，其實就是叫外賣。

再看數據，最多的外賣，都是標準化的做法，西式快餐不算在內的話，中式的外賣，最多人點的，是飯盒套餐、米綫、燒烤、麻辣燙，相對不用廚房工藝的食品。隨時都方便叫外賣，也導致定時定刻吃正餐的機會減少。

就算年輕人出外吃飯作正餐，最受歡迎的大家都知，必屬火鍋，那是中國餐飲市場營收最大的一個品種。如果年輕男女約會，則改以西餐日餐為時尚，很少會約個女孩子去吃中高檔中餐吧！

這個年輕人在吃這方面的消費圖像，看過之後，有理由對中餐的未來擔心。不是說他們再長大一點之後，口味會否轉回多吃中餐，而是現在做高質素中餐的無以為繼，再傳承不下去。