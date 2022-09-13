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逆轉脂肪肝

副刊版 2022/09/13

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「我老公外形高瘦，只是有個小肚腩。想不到他驗身後發現有脂肪肝。聽說脂肪肝嚴重的話，會演變成肝癌，該如何處理？」減肥戰友Carmen擔心地問道。

「你先生的體重不算超標太多，但是體脂率和腰圍也超出正常水平，平時他的運動和活動量也不多，又特別喜歡乾炒牛河、星洲炒米、漢堡包薯條、公仔麵等高飽和脂肪的食物。他需要減些體重了，特別是要減脂肪，甚至大部分是內臟脂肪為佳。若胡亂使用過分節食的方法，所減的大部分都是水份和肌肉，達不到減脂的效果，反令身體變成易胖體質。」我詳細解釋。「那麼，可以如何減內臟脂肪呢？」Carmen緊張問道。我告訴Carmen，正確的飲食和運動，是可以逆轉脂肪肝問題的，着她參考以下四個重點：

一、低脂飲食，特別是低飽和脂肪，例如以燒味飯取代炒飯；鮮牛肉米綫或海鮮湯烏冬，代替乾炒牛河；非油炸即食麵或米粉，取代公仔麵等。藉此減百分之三至五的體重，已可改善脂肪肝；若能減去一成體重，則可有效減輕肝炎狀況。

二、盡量減少添加糖的飲料和食物，例如以無糖茶或無糖可樂，取代可樂和包裝檸檬茶；叫飲品時，少糖或走糖；以新鮮水果去取代甜品；閱讀營養標籤，以低糖零食取代同款高糖零食等。

三、戒酒或減少飲酒。

四、多做帶氧運動，建議一星期裏有三至五日進行三十分鐘運動，例如急步行、單車機、太空漫步機、跑步、游泳等，研究顯示帶氧運動比阻力運動更有效減低內臟脂肪。

Carmen聽罷我的解說，鬆了一口氣，說道：「其實，他也很害怕自己的脂肪肝會變成肝癌，幸好現在我認識了飲食上如何實行低脂飲食，要慢慢教他改變習慣了。吃過晚餐後，我會和他一起到樓下海濱長廊急步行，希望他有恒心堅持下去。」

「有你這麼好的太太支持，相信他一定更有動力令身體健康起來！」

編按：黃凱詩請假，暫停一期。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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