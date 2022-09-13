貴精的人最棹忌「濫」

我的私人社交平台是私人模式的，只供我在實體世界真正認識的朋友交流和維繫。不啟動公眾模式，皆因從來沒興趣在網上認識陌生人，更沒興趣把私生活、感受和相片公諸同好，我喜歡保留一點屬於自己和家人的私人空間。除非我當正自己是明星或公眾人物，那就需要犧牲私隱去換取公眾注意，那是等價交換，否則，何須向公眾掀開肚皮？

即使是私人模式，那麼多朋友，總有親疏、同聲不同氣之別。跟我很熟絡、日日傾談的朋友，甚至在我的私人社交平台毫無交流，因為平日已在WhatsApp或電話講個夠，毋須藉社交平台傾談。

這又引伸到另一個問題：既然很熟絡的朋友已經常聯絡，大家都知近況，那對一些認識卻又不是很密切的朋友，能否假設人家在我的社交平台對本人的甫士照或足迹，又或今日同邊個去過邊度食過咩嘢、做過咩嚟甚感興趣呢？我不敢這樣去假設。即使有人對此有興趣，我也沒有興致日日在社交平台上，去給不是最熟絡的人滙報，那是件多麼勞累又無必要的事！而且，今時今日在社交平台還有甚麼好講呢？在現時個個都可能神經過敏的大環境下，言者無心，聽者有意，跟神經過敏的人拗餐死亦好無謂。

因此，近年我在社交平台上非常疏懶，然後開始有相識者問：「你是否移民了？去邊度？身體無恙乎？見你FB好耐無update喎！」「無、無、無，人仍在香港，亦無打算去邊。」我澄清。其實荒廢了網絡世界，皆因愈來愈重視實體世界。我偏向貴精不貴多，貴多的人很喜歡和活躍於社交平台，因為網絡世界的其中一個特質是「濫」，甚麼都可多到瀉，包括人，貴多的人遇上網絡世界，簡直如魚得水；相反，貴精的人，最棹忌「濫」，故不會太雀躍於從虛擬世界裏產生的虛擬關係。

朋友，要有質素和質感，這只能在實體世界裏發生和培養。