蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 行政人員版 2022/09/13 分享： 分享： 蘋果（Apple）秋季發布會帶來iPhone 14系列，其中iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max的新設計，更是引來大眾熱烈迴響，惟傳聞已久的iPhone訂閱制則未有同步公開。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 今日 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 2022/09/09 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 2022/09/09 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 2022/09/08 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 2022/09/08 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 科技行業 科技硬件 科技軟件 iPhone iPhone 14 iPhone 14 Pro 服務 Apple 商業