申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 行政人員版 2022/09/13 分享： 分享： 美國近年積極推行衛星通訊發展計劃，鼓勵科企將通訊服務帶到境內「沒有服務」的偏遠地區，聯邦通訊委員會（FCC）上月卻拒向SpaceX提供8.855億美元（約69億港元）補助。SpaceX直斥FCC做法不 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 今日 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 2022/09/09 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 2022/09/09 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 2022/09/08 年度VR發布會 Meta 10月11日舉行 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 2022/09/08 iPhone不附充電器 巴西禁售取消定單 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 SpaceX 服務 美元