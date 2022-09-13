申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴

美國近年積極推行衛星通訊發展計劃，鼓勵科企將通訊服務帶到境內「沒有服務」的偏遠地區，聯邦通訊委員會（FCC）上月卻拒向SpaceX提供8.855億美元（約69億港元）補助。SpaceX直斥FCC做法不

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