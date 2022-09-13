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麥當勞焦糖系列甜品幸福新滋味 煎蛋安格斯限定登場

行政人員版 04:00 2022/09/13

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麥當勞The Signature Collection向來深受一眾「牛魔王」歡迎，黛安收到風，麥當勞今日（13日）起會推出期間限定煎蛋安格斯，聯同全新鹽味焦糖朱古力批及焦糖Oreo麥旋風，為大家準備一場美味盛宴！

今日起，煎蛋安格斯就會隆重登場，以100%安格斯牛肉加上A級雞蛋，香嫩煎蛋配合鬆軟法式甜飽、濃郁車打芝士和軟滑白芝士嘅雙重芝味，加埋醒胃酸瓜、新鮮洋蔥及茄汁等，拼湊出豐富口感。麥當勞亦會繼續推出經典芝士安格斯、蘑菇安格斯和Double芝士安格斯，最重要係今日起麥當勞會推出「$34芝士安格斯套餐」優惠，好抵啊！

此外，多款限時美食會同步出場，其中鹽味焦糖朱古力批熱辣辣嘅香脆外層，配上幼滑朱古力醬和鹽味焦糖醬，真係甜入心；至於焦糖Oreo麥旋風則將順滑嘅雲呢拿新地配上Oreo曲奇碎，再澆上焦糖醬，滿滿嘅餡料帶來幸福新滋味。麥當勞App更推出5張全新電子優惠券，包括「$52 Signature Tasting Menu」，讓大家可一次過歎煎蛋安格斯套餐及甜品焦糖Oreo麥旋風；仲有「$9焦糖朱古力批」和「$15焦糖Oreo麥旋風」等。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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