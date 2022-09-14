嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程 副刊版 2022/09/14 分享： 分享： 夏末秋至，香港嘉里酒店與日本北海道護膚品牌HABA攜手合作，推出「初秋·北海道美肌」下午茶，由即日至10月31日於酒店大堂茶座供應。 HABA源自以壯麗自然景觀及精緻佳餚而聞名的北海道，多年來一直堅持「 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 2022/09/10 尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食 中秋夜賞立體光雕投影 《綻放大館》照亮檢閱廣場 2022/09/10 中秋夜賞立體光雕投影 《綻放大館》照亮檢閱廣場 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 2022/09/05 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 2022/09/05 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 2022/09/05 展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 日本 品牌 酒店 美食 魚 蛋 咖啡 蛋糕 美容 朱古力