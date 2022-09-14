嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程

夏末秋至，香港嘉里酒店與日本北海道護膚品牌HABA攜手合作，推出「初秋·北海道美肌」下午茶，由即日至10月31日於酒店大堂茶座供應。

HABA源自以壯麗自然景觀及精緻佳餚而聞名的北海道，多年來一直堅持「

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