火燒連環船，為三國戰劉備火攻曹操鐵索連橫船之計。典故教人神遊赤壁悲壯歷史外，現代人亦以之形容事物被連繼攻破，若用作描述往壞方向的發展，頗有屋漏兼逢連夜雨的意思。人體肩部傷患發展常有火燒連環船之勢，一連串問題如肩夾擊綜合症、肩袖肌肉撕裂等常同時發生，若處理不當，易繼發成五十肩。

肩靈活可動，這歸因於肩盂關節特別構造，較淺的球窩接觸面提供了關節的靈活度，卻引致較低的骨關節穩定度。要維持肩靈活而穩定，肩盂關節需依靠包圍關節的肩袖肌肉，提供前後四周足夠的肌張力以牽引穩定肩關節。此外，舉臂時上臂肱骨會碰撞肩峰，若非肩袖協調減少骨頭向上飄移，反覆提手會產生碰擊並引致肩峰下滑囊炎及肩夾擊綜合症。故此，肩袖肌肉能穩定肱骨頭位置，亦保持運動時肱骨不會過分上移，避免肩峰下軟組織炎症發病。

運動創傷或年老退化可引致肩袖肌腱撕裂，影響肩袖肌功能，繼而產生不必要的肱骨頭上移。曾有研究報告測量不同程度與次數與肱骨上移情況的關係，例如岡上肌、岡下肌及肩胛下肌分別撕裂後，皆可引起肱骨頭上移；若共同撕裂，更引起更明顯上移情況。臨床不難發現慢性難癒者有多於一組肩袖肌肉撕裂情況。

肩部其他肌肉亦受波及，例如肩袖肌力失衡，會致上臂肱骨外旋，若手臂反覆負重，或見於肩痛者強行用單槓拉扯肩膊，可致二頭肌長頭肌腱猛力影響肩盂，致肩盂唇撕裂S.L.A.P.。或肩胛肱骨節律動作失衡，致上斜方肌或肩三角肌過度緊張，可致肌肉疼痛或勞損發炎。

肩處理應針對活動幅度或肌力問題處理，若為肩袖肌肌弱為主，訓練先應為等長收縮，循序漸進，再而作向心及離心收縮。對於銀髮族五十肩，更應作保守運動，不能過度牽扯肩關節，以免加劇撕裂及炎症。

肩痛處理稍有差池，確是容易演變五十肩。但話雖如此，要火燒連環船成事，還須黃蓋詐降、孔明借東風。就如肩痛若愛理不理，強加牽扯，確實會更容易演變為更嚴重的五十肩。