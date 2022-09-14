Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 行政人員版 2022/09/14 分享： 分享： Meta旗下的Python機器學習庫「PyTorch」在2016年成立，現時已擁有約2,400名貢獻者及逾15萬個項目，成為全球最重要的AI研究平台之一。Meta宣布將會把PyTorch分拆出來，並併 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 今日 星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 2022/09/13 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 2022/09/13 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 2022/09/09 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 2022/09/09 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 機器學習 Meta Linux