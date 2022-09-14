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Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會

行政人員版 2022/09/14

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Meta旗下的Python機器學習庫「PyTorch」在2016年成立，現時已擁有約2,400名貢獻者及逾15萬個項目，成為全球最重要的AI研究平台之一。Meta宣布將會把PyTorch分拆出來，並併

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欄名 : 科技新知

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