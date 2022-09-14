星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵 行政人員版 2022/09/14 分享： 分享： 連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）宣布，即將推出Web3計劃Starbucks Odyssey，允許其客戶透過賺取和購買NFT等數碼資產，解鎖獨家體驗和獎勵，而且毋須使用加密貨幣付款。 新計劃將會推 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 今日 Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 2022/09/13 申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 2022/09/13 蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 2022/09/09 PS5系統更新 支援1440p影像輸出 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 2022/09/09 「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站 NFT 星巴克