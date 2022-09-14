  • 30°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 03:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵

行政人員版 2022/09/14

分享：

分享：

連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）宣布，即將推出Web3計劃Starbucks Odyssey，允許其客戶透過賺取和購買NFT等數碼資產，解鎖獨家體驗和獎勵，而且毋須使用加密貨幣付款。

新計劃將會推

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會
今日
Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會
申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴
2022/09/13
申偏遠地區通訊服務補助 SpaceX被拒後提上訴
蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底
2022/09/13
蘋果推iPhone訂閱制？ 彭博：料最快今年底
PS5系統更新 支援1440p影像輸出
2022/09/09
PS5系統更新 支援1440p影像輸出
「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站
2022/09/09
「親俄」黑客組織 癱瘓日政府地鐵網站
NFT 星巴克

上一篇文章

Meta旗下PyTorch 併入Linux基金會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？