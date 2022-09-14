星巴克推NFT 顧客解鎖賺獎勵

連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）宣布，即將推出Web3計劃Starbucks Odyssey，允許其客戶透過賺取和購買NFT等數碼資產，解鎖獨家體驗和獎勵，而且毋須使用加密貨幣付款。

新計劃將會推

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