創意藝術結合保育 海洋鬼怪現身南豐紗廠

黛安間中都會扮下文青去睇展覽，聽公關姊妹講，南豐紗廠由即日起至10日31日，將與擅長用充氣藝術品為建築物添上生命力嘅英國藝術單位Designs in Air合作，推出「驚異海洋鬼怪的想像」展覽，展出大型色彩繽紛、鬼馬有趣嘅海洋鬼怪，包括充氣觸鬚同怪獸藝術雕塑，體現創意同保育嘅融合。

此外，紗廠將推出「尋找海洋鬼怪」活動，大家即日起可免費喺地下禮賓部索取找錯處遊戲紙，一邊搵出10處不同，一邊觀察紗廠日常同尋找「海洋鬼怪」；每日最早提交正確答案嘅3名參加者，將獲得神秘禮物1份。另可發揮創意，為到訪過嘅紗廠位置填色，創造專屬尋寶路綫。

限時IG filter 化身有趣鬼怪

黛安仲知道，紗廠內嘅餐飲好匠都準備咗黃金炸龍鬚等美食，畀一眾為食鬼大飽口福。紗廠亦特別為是次活動推出限時Instagram主題filter，大家可化身成紗廠海洋鬼怪，更可選擇喜歡嘅鬼怪眼睛，同朋友分享海洋鬼怪時刻，即刻到https://bit.ly/3RpkAbv試玩啦！

推廣期間，凡於紗廠消費滿$500，憑即日消費單據更可到禮賓部，免費換領「驚異海洋鬼怪的想像」期間限定紋身貼紙1套㖭，數量有限，換完即止，千祈唔好錯過！

本文轉載自《晴報》

▲ 黃金炸龍鬚