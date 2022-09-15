銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬

地址：銅鑼灣摩頓臺1,1A及1B號，銅鑼灣道41至49號及53號豐景大廈地下1B號舖

實用面積：112平方呎

開價：638萬元

實用呎價：56,964元

賣點：舖位連租約售，位置鄰近摩頓臺巴士總站，距銅鑼灣心

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