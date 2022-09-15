九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666 地產版 2022/09/15 分享： 分享： 地址：九龍灣宏冠道8號金漢工業大廈1樓1號工場 面積：4,910平方呎 開價：1,800萬元 呎價：3,666元 賣點：物業位處九龍灣工業區，周邊配套完善，放售單位連租約售。 拍賣行：環亞物業拍賣行 拍賣日期：9 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 今日 火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬 今日 銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬 荃灣永華工業大廈10樓 實呎50叫價50萬 2022/09/08 荃灣永華工業大廈10樓 實呎50叫價50萬 深水埗福仁大廈1樓舖 近港鐵連租約開價300萬 2022/09/08 深水埗福仁大廈1樓舖 近港鐵連租約開價300萬 屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267 2022/09/08 屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267 九龍灣 九龍