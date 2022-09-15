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九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666

地產版 2022/09/15

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地址：九龍灣宏冠道8號金漢工業大廈1樓1號工場

面積：4,910平方呎

開價：1,800萬元

呎價：3,666元

賣點：物業位處九龍灣工業區，周邊配套完善，放售單位連租約售。

拍賣行：環亞物業拍賣行

拍賣日期：9

...

欄名 : 拍賣行情

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