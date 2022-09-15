火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬 地產版 2022/09/15 分享： 分享： 地址：火炭坳背灣街26至28號富騰工業中心I Planet地下2號單位之52號單位 面積：172平方呎 開價：130萬元 呎價：7,558元 賣點：單位有企理簇新裝修，間隔方正，另附連的自建閣樓，可於人站立， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666 今日 九龍灣金漢工廈1樓工場 每呎叫價3666 銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬 今日 銅鑼灣豐景大廈地舖交通便 連租約叫638萬 荃灣永華工業大廈10樓 實呎50叫價50萬 2022/09/08 荃灣永華工業大廈10樓 實呎50叫價50萬 深水埗福仁大廈1樓舖 近港鐵連租約開價300萬 2022/09/08 深水埗福仁大廈1樓舖 近港鐵連租約開價300萬 屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267 2022/09/08 屯門宏昌工廈連天台銀主盤 每呎叫價3267 火炭