火炭I Planet地下單位連自建閣樓 開價130萬

地址：火炭坳背灣街26至28號富騰工業中心I Planet地下2號單位之52號單位

面積：172平方呎

開價：130萬元

呎價：7,558元

賣點：單位有企理簇新裝修，間隔方正，另附連的自建閣樓，可於人站立，

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