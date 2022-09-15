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墮胎自由

副刊版 2022/09/15

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自稱全世界最自由的國家，卻見千萬女性將失去墮胎自由。美國最高法院（Supreme Court）在六月二十四日推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）—一條已執行五十年保護墮胎權利的法案，此例一倒，相信近半個美國的女性不再能夠合法地墮胎。

這是個十分複雜的問題，但醫生主要關注這份自由對癌症病人的重要性。在美國，每年約有過千名婦女在懷孕期間被確診癌症，不同種類、不同期數、不同治療方法，但胎兒的存在，絕對能影響治療決定和方向，甚至結果。例如母親患上乳腺癌，胎兒的存在會大量增加賀爾蒙分泌因而刺激癌細胞生長，一般在懷孕期間發現的乳癌，其癌細胞生長較迅速；又例如母親在妊娠第一期（First Trimester）患癌，任何治療都可以對胎兒生長構成嚴重不良影響，故此不少孕婦會因此而延遲治療。

決定權應在孕婦手上，為保護自身健康，她們絕對有權決定何去何從，不論為保護胎兒而延遲治療抑或決定墮胎得以盡快獲治療，都只應是在醫生保護下為自身作決定，不應是由政府代為決定。

同一個國家、同一群人民，五十年來被視為合法的行為，突然間可因九個人的決定而變得不合法，而這決定是直接剝奪婦女的重要權利，這絕對是一場政治風波，兩個抱着不同意念的團體，繼續在街道上、媒體上糾纏。

能在一晚間剝奪人權的國家，還能稱得上最自由的國家嗎？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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