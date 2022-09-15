現在個個地方都求才若渴、積極搶人才，但點搶？憑乜搶？有幾多籌碼去搶？夠唔夠人搶？搶咗又留唔留得住？這些問題，各地領袖均需誠實面對。那些能夠吸引和留住人才的城市，就是吸引未來全球企業和外商直接投資的最佳地方所在。現在很多城市都認真地研究人才招募和保留，以及有全盤計劃地實踐。

地方領袖若沒有掌握這些數據和資料，又或不正視城市欠缺甚麼吸引元素，很易演變成：一、自詡誇啦啦，但這種圍爐式主觀自信和客觀事實可以毫無關係，實情可能是已被其他城市大幅拋離。二、搶人才只停留在講而不做階段，因已被其他競爭城市搶光。三、真正頂尖人才不夠人搶，只吸到大堆次等人才（是否「才」仍未知）。

歐洲工商管理學院每年都發布「全球人才競爭力指數」，衡量一百三十四個國家或地區的人才競爭力。去年首三位依次是瑞士、新加坡和美國。第四至十位為丹麥、瑞典、荷蘭、芬蘭、盧森堡、挪威和冰島。而同年全球人才競爭力指數的頭十位城市，順序是三藩市、日內瓦、波士頓、蘇黎世、盧森堡、都柏林、新加坡、西雅圖、倫敦和赫爾辛基。報告發現，這些地方都能做到：一、在政經、社會上予人甚少波動或不確定性的觀感。二、把自己地方打造成Global Talent Hub，而非只偏向某些地區。欠缺多元化（Diversity）或全球互聯（Global Connectivity）能力的城巿，難以吸引頂尖人才。三、數位科技普及化，包括AI科技，頂尖人才會考慮一個地方投資多少資源，去打造自己成為一個各方面都展現創新解決方法（Innovative Solutions）的城市。

亞太地區中，新加坡拋離鄰近城市好幾個馬鼻，皆因以上三點，她全做得到。Action speaks louder than words（行動勝於空談），籌碼充裕、行動到位，事實係點有眼見。