增強發展動能 推動航運發展

在實現中華民族偉大復興的戰略和世界百年未有之大變局的背景下，香港受國際局勢、區域競爭、世紀疫情等因素衝擊，面臨發展可持續性等問題。鞏固提升香港競爭優勢，主體責任在於香港自身，同時中央也會給予大力支持，使香港積極對接國家戰略，並與世界開展更廣泛、更緊密的交流合作。國家主席習近平於今年7月1日的重要講話中特別提出，希望香港要「不斷增強發展動能」，為香港在新時期鞏固提升競爭優勢指明了方向。

爭取加入RCEP 發展高端製造業

首先，國家戰略的功能板塊預設，是香港可持續發展的動力之源。香港實行的體制與法律制度、多元的文化背景、密切的國際聯繫，是新時期香港在國家發展大局具有的特殊地位和獨特優勢。國家「十四五」規劃綱要提出，要鞏固「三中心一樞紐」的傳統優勢，並培育國際創新科技中心及國際仲裁中心等新興產業；《粵港澳大灣區發展規劃綱要》則提出，3地攜手建設國際科技創新中心，為港澳提供了創科轉型的機遇；此外，今年起正式生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）有累積原產地規則等制度紅利，利好高端製造，香港應爭取早日加入。

在市場端，高附加值製造業將為科研成果轉化提供動力，有助於維持上游基礎研究的活躍度，吸引和挽留國際化科研人才，也能在國際局勢變化、外部形勢對本土高度國際化的服務業產生衝擊時，讓香港保持穩定的發展動力。

把握一帶一路機遇 當仲裁中心

因此，香港應爭取盡快加入RCEP，運用RCEP的「40%增加值」規則發展高附加值製造業，並加快啟動升級版《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）協商，提供更多有利在北部都會區發展高技術製造業的條件。

在一國兩制下，香港擁有完善的法律制度，有獨立的司法機構，並沿用國際商貿界較為熟悉的普通法制度，在仲裁工作方面已累積不少經驗，因此國家「十四五」規劃及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》均表明，支持香港發展為國際仲裁中心，並支持香港發揮獨特優勢，成為解決一帶一路建設專案投資和商業爭議的服務中心。

香港要作為國際航運中心及仲裁中心，特區政府應把握一帶一路帶來的機遇，提供誘因及便利，吸引更多國際法律及爭議解決機構落戶香港，並積極爭取香港成為內地和海外航運企業的海事仲裁及調解中心，若然中央政府可積極鼓勵內地與海外企業簽訂合作協議時，能夠指定選用香港為仲裁及調解中心，則對香港這方面的發展提供巨大動力。

引進稅務優惠 擴大海運業群

另外，國家支持香港發展為高端航運中心，特區政府應進一步引進稅務優惠措施，以吸引大手商品貿易商進駐香港，透過更多大宗貿易活動在港進行，帶動海上運輸，從而推動高增值海事服務的需求，進一步擴大本港的海運業群，如船舶管理、保險理賠、船務代理、維修保養，甚至海陸路運輸、中流作業、碼頭營運和管理配套等業務，更要利用香港的金融中心及航運中心優勢，設立特別辦事處，協助相關投資者盡快處理一切開業相關的申請事宜，加快邁向發展為高端航運中心的步伐。

國家也支持香港成為地區航空樞紐，特區政府必須盡快商討並落實入股珠海機場，以便利用港珠澳大橋所提供的便捷，發揮兩地機場的協同效應；與此同時，政府應加快推進海空聯運先導計劃，讓出口空運貨物可預先在大灣區內各物流園完成內地清關、航空安檢、打板和收貨等程序，經海路運抵香港機場後，毋須重複安檢程序便直接轉運到世界各地，而進口內地的貨物亦可循此途徑逆向處理，從而提升效率，為兩地航空和物流業界創造商機，達致更理想的協同效益，支持國家內、外雙循環政策，發揮香港作為國家對外窗戶的功能。

▲ 港府應加快推進海空聯運先導計劃，從而提升效率，為內地及本港航空和物流業界創造商機，達致更理想的協同效益。（資料圖片）