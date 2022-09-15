社會提高保護意識 杜絕虐兒悲劇

近日一名5歲男童涉嫌被其母親及親友虐待及謀殺，香港救助兒童會對事件深表關注。虐兒悲劇一再發生，社會有必要提高兒童保護的意識，各界應聯手加強保護弱勢兒童。

兒童遭受任何形式的暴力、虐待和疏忽照顧，無疑令人痛心。虐待兒童是不可容忍的罪行，需要即時呈報、制止和預防，就這次事件而言，社會或會直覺地想盡快找出涉事施虐者，讓他們承擔責任；然而，社會亦應更廣泛和深層地反思，除了涉事者外，在政府、機構、家庭以至個人層面，如何令兒童及其家庭得到及時的照顧和支援，避免另一悲劇的發生。作為社會的一員，每個人都應該致力保護兒童免受傷害，在不同崗位上，我們都能多走一步，多一分關心，為兒童創造一個更安全的社會。

我們敦促社會各界採取積極措施，在法律、社區及家庭層面，更有效地保護香港兒童：

立法禁體罰 推動強制通報

法律改革

•加快推動虐兒個案強制通報機制，立法規定與兒童有直接接觸的專業人士，須強制通報懷疑虐兒個案，而作出及時行動。

•就禁止施行體罰及任何羞辱式的懲罰進行全面立法，法例並應涵蓋所有場所。

鄰里網絡與機構介入

•建立社區支援網絡和夥伴關係，提高對可疑虐待和忽略照顧案件的警惕，並積極介入及提供支援，防止同類型事件發生。

•加強對老師和社工等前綫專業人員的培訓，以提高他們對懷疑虐待兒童個案的警覺。

建社區支援網絡 加強培訓教育

家庭管教指導及兒童自我保護

•建議政府和社區組織應為父母和照顧者，提供正向管教的知識及適當指導，亦應向高風險的照顧者，或曾涉虐兒和忽略照顧兒童的家庭，提供強制性育兒管教課程。

•透過社區教育和學校課程，教授兒童了解兒童權利及自我保護的知識，以建立他們的抗逆力，並鼓勵兒童尋求協助。

虐待兒童不僅會影響受害者，還會給整個家庭帶來創傷。我們對本案涉及的兄弟姐妹和家屬表示深切慰問，並促請各方為兒童提供長期的全面照顧，以盡量減少這次創傷經歷對他們成長和發展造成的不利影響。