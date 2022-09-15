以新思維監管 防元宇宙詐騙

元宇宙世界的犯罪問題，近來有不少人討論。元宇宙並非一個史無前例的嶄新概念，因為像「第二人生」的綫上多人遊戲世界已經存在多年；即使不進入元宇宙，目前也有很多人每天花不少時間沉迷在社交媒體上，即所謂「網絡上癮」（Internet addiction）。

一旦很多人每天都陶醉在網絡世界或社交媒體中，自然就會引發網絡群體上的一些詐騙和其他犯罪行為，即使未有元宇宙，這類詐騙或其他的犯罪行為，都已在網絡世界存在。所以從犯罪的角度看，元宇宙與之前的網絡世界，嚴格來說沒有本質上的分別。

對於元宇宙世界的群體行為和發展，我們可以怎樣理解？細心推敲，第一，如果元宇宙的技術發展得更為成熟，相信會進一步提升用戶進入元宇宙從而更容易「上癮」的可能，每日花更多時間用自己的化身，沉醉在虛擬的元宇宙世界裏。

第二，從應用角度看，傳統網絡世界和元宇宙世界有甚麼分別？在傳統世界中，騙徒詐騙他人財物，行騙手段在很大程度上脫不出舊世界的窠臼，例如通過用信用卡、到銀行轉帳甚至騙人用金錢購物，實則是一個騙局；總言之，過去的網絡行騙，在在受到舊世界行為程序的規範或制約。

騙虛擬商品 成本低得手機會高

然而，在元宇宙的世界，基於箇中有不少虛擬商品或資產，這些虛擬商品或資產從產生、消費到配置（包含攫取），在很大程度上都脫離了傳統世界中的行動程序或規範，用戶可能每日用大量時間和其他資源沉迷在元宇宙中，一心取得這些虛擬商品，甚至發展讓自己陶醉的「虛擬人生」，而時間本身就是一種稀缺品，具有價值。

另一方面，騙徒要騙取這些商品或資產，相對不用受制於舊世界的行動程序或規範，使行騙到手的機會更高，以及成本更低，而用戶要保護自己的虛擬財產，得到的保障無可否認比傳統世界的更為脆弱，換言之，用戶承受的風險隨着虛擬化的世界進一步增加。

元宇宙企業 維持秩序能力成疑

在現實世界出現詐騙行為，受害人可以到相關機構或執法機關，例如銀行或警局作追索，但在元宇宙世界，受騙的用戶可以到甚麼地方追索，往往取決於元宇宙提供者所採取督辦和追究的有效性。元宇宙世界的提供者可以是私人機構，理論上也可以是政府，如果政府是元宇宙的提供者，用戶可能會較放心，相信政府能夠為自己進行有效追索、元宇宙世界秩序可以有效維持；但是，目前落實元宇宙構思的，幾乎全部是私人公司，變成很多公司成為元宇宙世界的創造者，到底這些虛擬世界的創造者有沒有足夠能力和技術，保障用戶的網絡安全，同時有效維持元宇宙世界的運行秩序？這確實是一個未知因素。

誠然，當下幾家大型互聯網公司積極發展元宇宙，而究竟元宇宙如何設計，問題很值得探討。有人（包括筆者）曾經提出，是否把區塊鏈作為元宇宙的底層結構，在此之上形成一個去中心化、但得到區塊鏈技術不可篡改、具追溯性的特點支持，建構成一個真正虛擬及無中心管理者的元宇宙世界？

仔細觀察，元宇宙的犯罪行為或網絡安全風險，無疑與設計有關係。如果元宇宙的提供者或設計方是一家技術不足、或沒有責任感的公司，用戶冒的風險可能更大；若元宇宙與區塊鏈鈎連，打造成一個去中心化的虛擬世界平台，則風險可以更高，因為理論上，若去中心化的世界或平台出現了事故，則問責無從、追究無門，沒有政府、沒有一個警察、沒有一家可聯絡的銀行，用戶茫然無助，這就是區塊鏈去中心化的弊端。

我們假設由私人公司打造元宇宙，可能的代價或結果是甚麼？筆者推想，元宇宙帶給大家的，主要是在網絡技術上更進一步，讓大家可以參與買賣到一些虛擬商品，幻想到這些虛擬資產可以不斷升值，當中的「擴增實境」（AR）、「虛擬實境」（VR）技術給用戶更有身歷其境的體會和經歷，從而投入更多時間沉醉在元宇宙裏。

技術發展添真實感 用戶更沉迷

因此，元宇宙的風險很大程度在於技術的發展，令元宇宙的世界變得更「真實」，從而誘導更多用戶花更多時間投身到元宇宙世界之中，願意花更多精力和投資到這個虛擬世界。不過，再看深一層，即使沒有元宇宙，隨着社交媒體的發展，新的應用技術推出，相信用戶也會投入更多時間，網絡安全風險亦隨之增加，所以歸根究柢，需要用戶衡量自身花多少時間投入，以及有沒有足夠能力辨識網絡上的詐騙與非詐騙行為之別。

在虛擬世界的不法行為，究竟要不要作出法律規範或懲處？答案顯然是需要的。今年7月下旬，法律改革委員會轄下的電腦網絡罪行小組委員會，發表《依賴電腦網絡犯罪及司法管轄權事宜》的諮詢文件，針對當前網絡犯罪愈來愈多，但舊有法律已不足以應對。不過，諮詢文件所談及的問題，都非新穎想法，多是按國際法關於網絡犯罪的法律定義和保障。

「虛擬人」犯罪 法律新挑戰

如今的元宇宙，大部分行為都是在虛擬世界中進行，包括犯罪。這些犯罪或詐騙行為不需要侵入你的電腦，或侵入竊取資料、數據，而犯罪個體也是一個「虛擬人」，所干犯的往往也是商業性的詐騙行為，例如覬覦別人的虛擬商品或資產進行奪取，令法律面對新的應對挑戰。

在網絡的虛擬世界中，用戶要保護自己的虛擬資產，目前沒有保障性的制度安排，如元宇宙提供者負責可靠，可予人信心，但若提供者經營不負責任，或者沒有足夠技術能力作出監督，甚至是應用區塊鏈去中心化的平台，則用戶承受風險之高可想而知。所以，針對元宇宙引入規範性的監管或立法，必須要有新的思維。

目前在元宇宙上，有人購入虛擬地皮和物業，也有人購入虛擬商品，並對這些地皮和商品升值充滿幻想。用戶如何在元宇宙世界中自保？筆者認為，在目前階段，用戶要認真思考清楚，投資到元宇宙的時間和資源是否值得、有前景，參與的活動是否真的有經濟價值，在新生事物發展初期，一切過分的渲染和憧憬，都容易把起步發展引入岐途，值得警惕。

▲ 元宇宙的風險很大程度在於技術的發展，令元宇宙世界變得更「真實」，從而誘導更多用戶花更多時間投身到元宇宙世界。（路透社資料圖片）