Crostini結業 逾百苦主持餅卡咖啡券 消委暫接10投訴 海關專隊查違商品例否 港聞版 2022/09/15 分享： 分享： 疫情下百業蕭條，西式糕點店Crostini周二晚突然在社交媒體上宣布全綫結業，最少逾百名已購買餅卡、咖啡券顧客受到影響，消費者委員會已接獲10宗投訴，建議以信用卡付款顧客，先聯絡發卡機構了解退款程序， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 暫緩追租助部分商戶 脫困商減租 今日 暫緩追租助部分商戶 脫困商減租 海關接獲投訴 倘違例將執法 今日 海關接獲投訴 倘違例將執法 黃家和：中秋旺季 餐飲收入減3成 今日 黃家和：中秋旺季 餐飲收入減3成 你可能感興趣 暫緩追租助部分商戶 脫困商減租 今日 01:00 暫緩追租助部分商戶 脫困商減租 海關接獲投訴 倘違例將執法 今日 01:00 海關接獲投訴 倘違例將執法 黃家和：中秋旺季 餐飲收入減3成 今日 01:00 黃家和：中秋旺季 餐飲收入減3成 海關 勞工處 商品說明條例 結業 信用卡