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Crostini結業 逾百苦主持餅卡咖啡券

消委暫接10投訴 海關專隊查違商品例否

港聞版 2022/09/15

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疫情下百業蕭條，西式糕點店Crostini周二晚突然在社交媒體上宣布全綫結業，最少逾百名已購買餅卡、咖啡券顧客受到影響，消費者委員會已接獲10宗投訴，建議以信用卡付款顧客，先聯絡發卡機構了解退款程序，

...

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