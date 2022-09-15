疫情下百業蕭條，西式糕點店Crostini周二晚突然在社交媒體上宣布全綫結業，最少逾百名已購買餅卡、咖啡券顧客受到影響，消費者委員會已接獲10宗投訴，建議以信用卡付款顧客，先聯絡發卡機構了解退款程序，

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